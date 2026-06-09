Sportgaststätte in Renningen: „Das war das Leben“ – Familie Lutz verliert ihre Gaststätte

Am Donnerstag ist Schluss: Nach 11 Jahren in Renningen muss das Restaurant Lutz am Sportpark schließen. Die Entscheidung trifft Betreiber und Stammgäste hart.
Langsam ist die Abschiedsstimmung zu spüren. „Am 11. Juni öffnen wir das letzte Mal unsere Türen für euch“, heißt es auf der Homepage, verbunden mit dem Hinweis, dass es leider nicht möglich sei, bis zum Schluss alle Gerichte parat zu haben. Bis Ende Juni muss die Familie Lutz aus den Räumen draußen sein. Die SpVgg Renningen 1899 hat den Pachtvertrag nicht verlängert. Für Bernhard, Frank und Steffen Lutz endet damit ein sehr langes Kapitel Gastrogeschichte.