1 Irgendwie seiner Zeit voraus: Youssoufa Moukoko ist erst 14, spielt aber schon in der U 17 von Borussia Dortmund. Foto: AFP

In der Fußballbranche lassen sich auch schon in jungen Jahren Millionen verdienen. Glauben Sie nicht? Dann lesen Sie die Geschichte von Youssoufa Moukoko, der heute unser Sportsfreund des Tages ist.

Stuttgart - Sie erinnern sich an Heintje? Klar, war einst ein Kinderstar. Und vermutlich hat der Sänger („Mama“) in jungen Jahren auch schon ein ordentliches Geld verdient. Sie kennen Inger Nilsson? Sicher, die Schwedin verkörperte einst Pipi Langstrumpf und war als Schauspielerin im Kindesalter ganz gut im Geschäft. Vielleicht kennen Sie auch Lisa und Lena. Die Zwillinge aus Stuttgart waren 13 Jahre jung, als sie begannen, mit Videoclip im Internet Geld zu verdienen. Sie merken: Jugendlichkeit schützt nicht vorm Abkassieren.

Als 14-Jähriger in der U 17

Erst recht nicht in der Fußballbranche – in der es nun Youssoufa Moukoko erwischt hat. Der junge Mann kickt bei Borussia Dortmund – als 14-Jähriger in der U 17 (Durchschnittsalter 16,7). In dieser Saison erzielte der Stürmer, um dessen Alter es einst Spekulationen gab, in 25 Spielen bereits 37 Treffer, in der vergangenen Runde waren es 40 Tore in 28 Partien. Kein Wunder, dass so einer begehrt ist. Zum Beispiel bei den Sportartikelherstellern. Das US-Unternehmen Nike bestätigte nun, Moukoko unter Vertrag genommen zu haben.

Laut Bild-Zeitung war die Unterschrift eine Million Euro wert war, durch Prämien könne sich das Honorar zudem auf bis zu zehn Millionen Euro erhöhen. Wir finden: Darauf lässt sich aufbauen – und der BVB kann sich schon einmal wappnen für die Verhandlungen. Einen Profivertrag hat Youssoufa Moukoko nämlich noch nicht.