Sportevent: 57. Marbacher Ruderregatta begeistert mit Sport, Sonne und Stimmung

197 Rennen, 38 Vereine und sommerliche Bedingungen: Die 57. Marbacher Ruderregatta bot sportliche Höhepunkte, spannende Duelle und beste Laune am Neckarufer.
Am vergangenen Wochenende fand in Marbach am Neckar die bereits 57. Auflage der traditionellen Ruderregatta statt – und sie lockte erneut zahlreiche Sportlerinnen, Sportler und Zuschauerinnen und Zuschauer an das idyllische Neckarufer. Zwei Tage lang herrschte dort sportlicher Wettkampfbetrieb, dazu kam eine festliche Stimmung, die die Veranstaltung einmal mehr zu einem Höhepunkt im Kalender des regionalen Rudersports machte.