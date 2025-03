Anfang 2025 soll Gisele Bündchen (44) ihr drittes Kind bekommen haben. Doch Babypfunde trägt sie nicht mehr mit sich herum. Im Gegenteil: Das Topmodel präsentiert sich in der Sonne Miamis wieder in Topform.

Ausflug mit ihrem Liebsten

Die Brasilianerin zeigte ihre durchtrainierte Figur auf einem Wasserfahrrad, auf dem sie fleißig in die Pedalen trat. Sie trug dabei einen schwarzen Sport-BH im Neckholder-Stil und dazu passende Shorts. Eine große schwarze Sonnenbrille und ein breitkrempiger Strohhut schützten sie vor der Sonne. Ihre langen Haare trug sie offen und auf Schuhe verzichtete sie, was ihren lässigen Freizeitlook unterstrich.

Lesen Sie auch

Bei dem Ausflug wurde sie von ihrem Partner Joaquim Valente begleitet, der in einem schwarzen T-Shirt, bedruckten Shorts und einer verkehrt herum aufgesetzten schwarzen Kappe ebenfalls entspannt und glücklich aussah.

Bereits vor einigen Tagen war das Paar zusammen mit Freunden bei einem Bootsausflug in der Biscayne Bay gesichtet worden. Damals trug Bündchen einen schwarzen, tief ausgeschnittenen Badeanzug mit einem passenden schwarzen Wickelrock.

Anfang Februar berichtete das Portal "TMZ", dass Gisele ihr Baby zur Welt gebracht habe. Es ist ihr drittes Kind und das erste mit Valente. Offiziell bestätigt hat das Paar die Nachricht nicht. Die Geburt soll Anfang 2025 stattgefunden haben, das genaue Datum sowie weitere Details bleiben jedoch ein Geheimnis.

Sie startete rasch wieder mit Yoga und Spaziergängen

Trotz Neugeborenem soll Bündchen schnell zu ihrer Fitness-Routine zurückgekehrt sein. So habe sie mit leichten Yoga-Sitzungen und regelmäßigen Spaziergänge begonnen, berichtete "Hello!". Nur wenige Tage nach Bekanntwerden der Baby-Neuigkeit wurde der ehemalige Victoria's-Secret-Engel bei einem Spaziergang in Miami gesichtet - mit Säugling in der Trage.

Mit Joaquim Valente soll Gisele Bündchen seit Juni 2023 liiert sein. Im Oktober 2024 kamen Gerüchte über eine Schwangerschaft auf, auf Fotos war das Model mit wachsendem Bauch zu sehen. Aus ihrer Ehe mit Football-Star Tom Brady (47) hat die 44-Jährige bereits die Kinder Benjamin (15) und Vivian (12). Das Paar war 13 Jahre lang verheiratet, bevor es 2022 seine Trennung bekannt gab.