Nach dem Aufstieg beginnt für Sven Mislintat der zweite Teil seiner Mission: Der Sportdirektor will den VfB Stuttgart wieder in der Bundesliga etablieren – nach seinen ganz eigenen Vorstellungen. Es könnte noch schwerer werden.









Stuttgart - Auch der Mann, der 24 Stunden am Tag an Fußball denkt und Müdigkeit mit viel Kaffee bekämpft, braucht zwischendurch mal eine kurze Auszeit. Ein paar freie Tage hat sich Sven Mislintat zuletzt genehmigt und ist mit seiner Frau und den beiden Töchtern an die Küste gefahren. Durchatmen, auf andere Gedanken kommen, Kräfte tanken. Nicht die schlechteste Idee, denn aufreibend wird sein Leben als Sportdirektor des VfB Stuttgart wieder schnell genug.