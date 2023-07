1 Was ist dran am Interesse von Borussia Dortmund an VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Foto: Baumann

Sportdirektor Sven Mislintat fühlt sich durchaus geschmeichelt vom kolportierten Interesse von Borussia Dortmund. Dass er einen Weggang vom VfB Stuttgart im Sommer 2022 nicht ausschließt, hat Gründe.









Köln/Stuttgart - Der obligatorische Becher Kaffee ist so etwas wie der beste Freund des Sven Mislintat. Egal, ob auf dem Trainingsplatz, in Besprechungen oder inmitten der Hektik eines Bundesliga-Spiels, Sven Mislintat nippt irgendwie immer an einem duftenden Kaffee. Gerne darf es auch die mitnahmefreundliche Version im Pappbecher sein. Doch am Sonntagvormittag hat sich Mislintat eine große Porzellanhenkeltasse Kaffee mitgebracht.