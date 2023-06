So denkt Fabian Wohlgemuth über Transfers in diesem Winter

1 Fabian Wohlgemuth sieht eine große Qualität im Stuttgarter Kader. Foto: Baumann

Der neue Stuttgarter Sportdirektor steht in nächster Zeit vor mehreren Herausforderungen – und will auch das Arbeitspapier von Silas Katompa über das Jahr 2024 hinaus verlängern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eingewöhnungsprobleme? Fabian Wohlgemuth schüttelt lächelnd mit dem Kopf, als er mit Blick auf seine Berliner Herkunft nach möglichen Anlaufschwierigkeiten in Süddeutschland gefragt wird. „Nein, gar nicht. Meine Berliner Familienwohnung liegt in einer schwäbischen Enklave im Prenzlauer Berg“, sagt der neue Sportdirektor des VfB Stuttgart bei seiner Vorstellung am Montag, „auch mein direkter Nachbar ist ein Stuttgarter. Und er hat grünes Licht gegeben.“