Sportartikelhersteller expandiert: Neue Decathlon-Filiale im Breuningerland Ludwigsburg eröffnet

Decathlon ist seit Freitag doppelt im Kreis Ludwigsburg vertreten. Der Store im Breuningerland richtet sich unter anderem an Radsportler – weitere Filialen könnten folgen.
Bislang war der französische Sportartikelhersteller Decathlon in Ludwigsburg mit einer Filiale im Marstallcenter in der Innenstadt vertreten. Seit Freitag gibt es nun noch eine zweite Filiale im Kreis: Auf 2500 Quadratmetern hat Decathlon im Breuningerland Ludwigsburg einen neuen Store eröffnet. Beide Filialen sollen sich ergänzen und Teil einer größer angelegten Strategie sein.