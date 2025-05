Sportartikelanbieter neu auf der Königstraße: Frankfurt, Barcelona und nun Stuttgart – Decathlon eröffnet Filiale auf drei Stockwerken

Der französische Sportartikelanbieter bespielt in seiner neuen Filiale an der Königstraße 46 auf drei Geschossen rund 1200 Quadratmeter. Bei bestem Wetter strömen die Kunden zur Eröffnung. Entsteht hier ein neuer Besuchermagnet?

Wer der Meinung ist, dass die Stuttgarter Königstraße immer weiter an Attraktivität verliert und die Leerstände sich häufen, der täuscht sich. Seit Freitag gibt es auf der Einkaufsmeile nicht nur einen neuen Mieter, sondern auch einen neuen Anziehungspunkt: Der Sportartikelanbieter Decathlon hat an der Königstraße 46 eine Filiale eröffnet.

Und der Andrang war schon vor 10 Uhr riesig. Eine lange Schlange bildete sich vor den Eingangstüren und am Glücksrad. Der Radiosender Antenne 1 sorgte zusätzlich für Stimmung und animierte rund 50 Passanten, sich zu dem Lied Macarena von Los Del Río zu bewegen. „Die Stimmung ist einfach super“, freute sich Nadia Schäfer aus Stuttgart-Zuffenhausen. Die 34-Jährige hatte am Brückentag frei und nutzte die Gelegenheit, sich in der Innenstadt für die Sommermonate, die Besuche im Freibad und an Badeseen neu auszustatten. „Ich komme jetzt sicherlich wieder öfter auf die Königstraße“, meinte sie.

Nur in Frankfurt und Barcelona wird auf drei Etagen verkauft

Auch Thomas Weber aus Bad Cannstatt war schon früh auf den Beinen, um einkaufen zu gehen: „Bei diesem schönen Wetter ist es einfach toll, durch die Innenstadt zu flanieren.“ Der Familienvater hatte seine vierjährige Tochter im Schlepptau, die sich über das Kinderschminken und einen neuen Roller freuen durfte.

Christos Constantonis, den man gerne duzen darf, ist am Eröffnungstag ebenfalls sehr euphorisch. Er ist der Filialleiter an der Königstraße und führt die Journalisten gemeinsam mit einigen Kolleginnen und Kollegen stolz durch das Gebäude. „Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht und wir die Kundinnen und Kunden willkommen heißen können“, sagt er. Dass sich eine Decathlon-Filiale über drei Stockwerke erstreckt, ist eher selten. Von den insgesamt 92 Stück trifft das nur auf drei zu – Frankfurt, Barcelona und nun auch Stuttgart. „Das ist eine Herausforderung. Aber wir haben hier nun unterschiedliche Welten kreiert, in denen sich die Kundinnen und Kunden zurechtfinden und wohlfühlen sollen“, sagt Christos. Und dass dies funktionieren wird, davon ist auch Stefan Kaiser überzeugt. Für den Expansionsverantwortlichen für Deutschland und Österreich ist die Königstraße für Decathlon quasi ein Muss. „Wir wollen mit unserem Angebot dorthin, wo die Menschen unterwegs sind“, sagt er. Und das sei definitiv auf der Königstraße der Fall. „Stuttgart und seine Region sind sehr stabil“, betont er. Filialen in Böblingen, Waiblingen und das Stammhaus in Plochingen laufen gut. Ende des Jahres soll eine zweite Filiale in Ludwigsburg eröffnen, und im Einkaufszentrum Milaneo gibt es auch in Stuttgart ein zweites Geschäft, mit dem die Mitarbeitenden aus der Königstraße in engem Kontakt und Austausch stehen.

25 Mitarbeitende stehen zur Verfügung

Auf den rund 1200 Quadratmetern der neuen Filiale gibt es nicht für alles ausreichend Platz. Im Untergeschoss sind zwar E-Bikes und Fahrräder für Erwachsene ausgestellt und können auch Probe gefahren werden, mitnehmen kann man sie hingegen nicht – ganz im Gegensatz zu den Fortbewegungsmitteln für Kinder. „Aber im Milaneo gibt es eine große Auswahl, auf die wir auch zugreifen können“, sagt Christos. Zudem gebe es auf jedem Stockwerk ein digitales Terminal, an dem man Angebote vergleichen und mehr über die einzelnen Artikel erfahren kann. „Aber selbstverständlich stehen unsere 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung“, betont der Filialleiter.

Die Belegschaft hat am Eröffnungstag im Erdgeschoss schon jede Menge zu tun. Dort geht es um Fitness, Ernährung, Schul- oder Teamsport. Die Laufhose ist hier ebenso zu finden, wie der Tischtennisschläger oder der Basketball. „Wir schauen uns immer genau an, was in der Region gefragt ist“, sagt Christos. Hier seien es vor allem die vielen Fußballvereine, die aufgefallen seien. Deshalb gebe es in der neuen Filiale unter anderem auch eine große Auswahl an Fußballschuhen. „Wir sind bei dem Sortiment aber flexibel und wollen hören, was die Kundinnen und Kunden wollen.“

S.Oliver ist nach 24 Jahren ausgezogen

Bei dem schönen Wetter war in der Wassersportwelt im Obergeschoss auf jeden Fall der Andrang am Freitag riesig. Handtücher, Badekleidung, Stand-up-Paddle-Boards, Schwimmbrillen und Co.: All das und noch mehr ist dort zu finden – neben allem, was man zum Wandern oder einem Campingurlaub benötigt. „Alles kann ausprobiert werden – vom Wurfzelt über den Schlafsack oder die Luftmatratze“, wirbt Christos für den Mut, die Mitarbeitenden anzusprechen.

„Es ist wirklich schön umgebaut worden“, sagt Daniela Fischer zu ihrem Mann, als sie durch die Filiale an der Königstraße schlendern. Am 8. Februar hatte S. Oliver seine Filiale im sogenannten Mittnachtbau an der Königstraße 46 geschlossen – nach rund 24 Jahren.

Citymanager ist von Decathlon-Erfolg überzeugt

Dass die Nachfolger ein Gewinn für die Innenstadt sind, daran zweifelt Citymanager Holger Siegle keine Sekunde: „Wir freuen uns sehr, dass sich Decathlon als neuer Mieter auf der oberen Königstraße angesiedelt hat! Gerade im Bereich Sport hat die Königstraße über die vergangenen Jahre an Angebotsbreite verloren. Decathlon schließt diese Lücke jetzt hervorragend.“ Gemeinsam mit dem Neubauprojekt der Dibag Industriebau AG schräg gegenüber an der Ecke Schul-/Königstraße und weiteren geplanten Aufwertungen in diesem Bereich, werde der Decathlon-Store für eine neue Attraktivität auf der oberen Königstraße sorgen.