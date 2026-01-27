Sportartikel: Chinesischer Anta-Konzern will groß bei Puma einsteigen

Anta will mit einem mächtigen Aktienkauf größter Anteilseigner bei Puma werden. Der chinesische Konzern führt seine Ausbreitung auf dem globalen Markt fort. Was würde der Deal für Puma bedeuten?
Hongkong - Der chinesische Konzern Anta Sports will groß beim deutschen Sportartikelhersteller Puma einsteigen. Wie die Muttergesellschaft von Marken wie Jack Wolfskin an der Hongkonger Börse mitteilte, werde die Anta Sports Products Limited einen Anteil von 29,06 Prozent an der Puma SE erwerben. Die Chinesen hätten dafür eine Vereinbarung mit der Groupe Artémis geschlossen, die der Familie Pinault gehört. Behörden und Aktionäre müssten allerdings noch zustimmen.