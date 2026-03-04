Sportartikel: Adidas will Umsatz um zwei Milliarden Euro steigern

1 Adidas will im laufenden Jahr zwei Milliarden Euro an Umsatz zulegen (Archivbild). Foto: Christophe Gateau/dpa

Krisen hin, Zölle her - das Geschäft mit Turnschuhen und Sportklamotten läuft für Adidas wie geschnitten Brot. In diesem und den nächsten Jahren sollen die Umsätze um viele Milliarden klettern.











Herzogenaurach - Der Sportartikelkonzern Adidas will in diesem Jahr seinen Umsatz um zwei Milliarden Euro nach oben schrauben. Das wäre eine Steigerung im oberen einstelligen Prozentbereich, teilte das Unternehmen in Herzogenaurach mit. 2025 waren die Erlöse der Marke Adidas währungsbereinigt um 13 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro gestiegen.