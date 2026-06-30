Sportakrobatik: Mit blindem Vertrauen zur WM nach Italien

Sofia Kirizoglou und Nils Hoffmann vom TSV Grafenau fahren zur WM der Sportakrobaten nach Pesaro. Nach ersten Erfolgen wächst nun die Hoffnung auf mehr.

Großer Erfolg für die Sportakrobaten Sofia Kirizoglou und Nils Hoffmann: Das Mixed-Paar des TSV Grafenau wurde für die Weltmeisterschaft im September im italienischen Pesaro nominiert. Das Duo hat sich diese besondere Auszeichnung durch starke Leistungen in dieser Saison redlich verdient. Kirizoglou und Hoffmann konnten 2026 zahlreiche Titel holen.

Zudem gewannen die beiden Talente den internationalen Acro Cup in Genf, der Teil des Qualifikationsprozesses des Deutschen Sportakrobatik Bundes war. Der entscheidende Wettkampf der Qualifikation waren nun die Deutschen Meisterschaften in Göppingen. Dort bewies das Grafenauer Duo erneut seine Klasse und Stabilität, gewann alle drei Übungen und setzte sich im Mehrkampf mit mehr als zwei Punkten Vorsprung gegen die nationale Konkurrenz durch.

Mit ihren starken Auftritten überzeugten sie auch den Bundestrainer Igor Blintsov sowie die Disziplintrainer Petra Vitera und Yves Vander Donckt, die dem fünfköpfigen Nominierungsgremium angehören. Bereits seit sechs Jahren trainieren die beiden beim TSV Grafenau und bilden ein eingespieltes Team. Inzwischen kennt sich das TSV-Duo nahezu blind – und profitiert von dem großen Vertrauen, das für die anspruchsvollen Elemente der Sportakrobatik unerlässlich ist.

Durch Fleiß, Disziplin und unzählige Trainingsstunden haben sich Kirizoglou und Hoffmann kontinuierlich weiterentwickelt – und gehören inzwischen zu den besten Sportakrobaten Deutschlands in ihrer Altersklasse. Bei der Weltmeisterschaft in Italien werden Sofia Kirizoglou und Nils Hoffmann Deutschland in der Kategorie Mixed-Paar der Altersklasse Youth (bis 18 Jahre) vertreten.

Sofia Kirizoglou und Nils Hoffmann vertrauen sich blind. Foto: red

Bis zum Wettkampf stehen nun intensive Vorbereitungen und weitere Lehrgänge auf dem Programm, damit sich die beiden auch auf internationaler Bühne bestmöglich präsentieren können. Dafür verzichten die Sportler und ihre Familien sogar auf Sommerurlaube, denn ein Großteil der Vorbereitung fällt direkt in die baden-württembergischen Sommerferien.

„Ein Finale wäre natürlich schon cool“, sagt Sofia Kirizoglou mit Blick auf die WM. Dafür muss allerdings alles zusammenpassen, denn das Teilnehmerfeld mit 28 Mixed-Paaren ist hochklassig besetzt. Das Wichtigste sei jedoch, „den Spaß am Sport beizubehalten, auf dem Boden zu bleiben, hart zu trainieren und den Fokus nicht zu verlieren“, sagt Trainer Michael Halder.