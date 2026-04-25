Nach einer bewegenden Zeit trifft Eren Dinkci für Heidenheim. Warum dieses Tor für ihn und den Verein so wichtig ist - und was er sich für seine erkrankte Freundin wünscht.
Sein erster Treffer nach der Krebsdiagnose bei seiner Freundin hat Eren Dinkci zu Tränen gerührt. „So ein Tor gibt natürlich auch Kraft“, sagte der 24-Jährige nach dem wichtigen 2:0 des 1. FC Heidenheim im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gegen den Mitkonkurrenten FC St. Pauli. „Das Tor ist ihr gewidmet, ganz klar. Und ich hoffe, dass sie sich gefreut hat und ihr das Tor auch ein bisschen Kraft schenkt.“