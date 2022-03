1 Sport mit Corona: Eine schlechte Idee? Foto: Koldunov / shutterstock.com

Egal ob aufgrund einer Infektion oder Kontakt mit einer infizierten Person, die Zeit in Quarantäne ist lang und zäh. Wer sich fit fühlt, könnte zur Ablenkung Sport machen – oder etwa nicht? Diese Frage klären wir im Artikel.















Für viele Menschen ist Sport ein fester Bestandteil ihres Alltags. Sie würden auch trotz einer Corona-Infektion gerne mit dem Training weitermachen. Andere überkommt während der zehntägigen Quarantäne vielleicht die Lust, mal ein Homeworkout auszuprobieren.

Sport trotz Covid: Geht das?

Zunächst einmal sei gesagt, dass man während der Quarantäne die eigene Wohnung nicht verlassen darf. Weder zum Spazieren noch um Sport zu machen. Die sportliche Aktivität müsste sich also ohnehin auf die eigenen vier Wände beschränken. Allerdings sollte man hier Vorsicht walten lassen. Denn Experten empfehlen, selbst bei einer symptomlosen Erkrankung einige Tage auszusetzen.

So lange sollte man bei Covid-19 keinen Sport machen

Die Sportmediziner des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München raten während einer Covid-19-Erkrankung, komplett auf Sport zu verzichten. Wie lange die Sportpause andauert, hängt dabei von der Schwere und dem Verlauf der Infektion ab.

Ohne Symptome: 14 Tage

Wer eine symptomlose Covid-Erkrankung durchlebt, sollte dennoch mindestens 14 Tage auf sein Training verzichten und danach wieder langsam einsteigen. Andere Experten empfehlen mindestens 10 Tage Sportpause. Aufgrund der immer noch dünnen Forschungslage zu den Langzeitfolgen von Covid-19 kann mehr Regenerationszeit aber durchaus vernünftiger sein.

Milde Symptome

Bei Krankheitsanzeichen wie Husten oder Fieber sollten Sie zwei bis vier Wochen auf Sport verzichten.

Lungenentzündung

Bei einer Lungenentzündung sollten Betroffene mindestens vier Wochen auf Sport und körperliche Belastungen verzichten. Am besten halten Sie auch Rücksprache mit Ihrem Arzt, um einen geeigneten Wiedereinstiegstermin für den Sport zu finden.

Herzmuskelentzündung

Tritt eine Herzmuskelentzündung auf, sollte die Sportpause mindestens drei Monate andauern. Außerdem wird empfohlen, dass ein Sportkardiologe den Wiedereinstieg ins Training begleitet. Befindet man sich dagegen in Quarantäne, ohne selbst positiv zu sein, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, körperlich aktiv zu bleiben.