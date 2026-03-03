Sport statt Zigaretten: Daniel Radcliffe wurde vom Kettenraucher zum Fitness-Fanatiker

Früher Alkohol und Zigaretten, heute Gewichte und Cardio: "Harry-Potter"-Star Daniel Radcliffe hat in einem Interview über seine Wandlung vom Kettenraucher zum Fitness-Fanatiker gesprochen.

Der ehemalige "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe (36) hat seinen Lebensstil grundlegend geändert. In einem Interview mit dem "WSJ. Magazine" sprach der Schauspieler über seinen Wandel vom ungesunden Alltag hin zu einer intensiven Fitness-Routine. Früher habe er sich ausschließlich von "Kaffee und Zigaretten" ernährt, erklärt Radcliffe. Heute sei der Sport sein primäres Ventil.

Radcliffe gab offen zu, dass er eine Persönlichkeit mit Hang zu Süchten besitze. Nachdem er bereits im Jahr 2012 seine Alkoholabstinenz öffentlich gemacht hatte, gab er später auch das Rauchen auf. Er bezeichnet sich selbst als "Klischee eines ehemaligen Alkoholikers", der seine Abhängigkeit nun auf das Fitnessstudio übertragen habe. Sein Training umfasst heute Gewichte, Zirkeltraining und Cardio-Einheiten.

Sein Sohn machte ihn zum Frühaufsteher

Sein Privatleben prägt derzeit vor allem sein zweijähriger Sohn, den er mit seiner langjährigen Partnerin Erin Darke hat. Durch das Kind ist der Schauspieler zum Frühaufsteher geworden und beginnt seinen Tag meist gegen 5:30 Uhr. Radcliffe erklärte, dass sein Körper inzwischen fest auf diese frühen Zeiten programmiert sei.

Seine Zeit als Kinderstar bewertet Radcliffe im Interview rückblickend kritisch. Zwar gelten er und seine "Harry Potter"-Co-Stars Rupert Grint (37) und Emma Watson (35) als Positivbeispiele für eine Karriere ohne öffentliche Abstürze, doch betont er die harte Arbeit an sich selbst. Er führt seine eigene Stabilität vor allem auf seine Freude an der Arbeit, ein fürsorgliches Team am Set und die Unterstützung seiner Eltern zurück. "Sie haben die richtige Balance gefunden", so der 36-Jährige. Für seinen eigenen Sohn wünsche er sich keine Karriere im Rampenlicht.

Aktuell ist Radcliffe in der neuen Comedy "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" an der Seite von Tracy Morgan zu sehen.