Sport statt Zigaretten: Daniel Radcliffe wurde vom Kettenraucher zum Fitness-Fanatiker

Früher Alkohol und Zigaretten, heute Gewichte und Cardio: "Harry-Potter"-Star Daniel Radcliffe hat in einem Interview über seine Wandlung vom Kettenraucher zum Fitness-Fanatiker gesprochen.
Der ehemalige "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe (36) hat seinen Lebensstil grundlegend geändert. In einem Interview mit dem "WSJ. Magazine" sprach der Schauspieler über seinen Wandel vom ungesunden Alltag hin zu einer intensiven Fitness-Routine. Früher habe er sich ausschließlich von "Kaffee und Zigaretten" ernährt, erklärt Radcliffe. Heute sei der Sport sein primäres Ventil.