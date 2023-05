1 Regelmäßiges Laufen hat Jürgen „Cheasy“ Trzcinski in seinen Alltag eingebaut. Foto: Baumann

Am Anfang kann er nicht mehr reden, sich nicht mehr bewegen. Doch Jürgen „Cheasy“ Trzcinski kämpft sich nach einem Schlaganfall zurück ins Leben – mithilfe von Ausdauersport.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Backnang - Jürgen Trzcinski kommt an diesem Sonntagmittag gegen 12 Uhr nach Hause. Vom Lauftraining. Durch die Backnanger City. Dort, wo er auch seinen virtuellen Silvesterlauf absolviert. Wie viele andere auch. Doch dass der 54-Järige die Laufschuhe in seiner Heimatstadt schnüren wird, ist keine Selbstverständlichkeit. „Ich genieße jeden Schritt“, sagt der ehemalige Fußballer am Telefon, noch bevor er sich unter die Dusche verabschiedet.