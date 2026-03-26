Sport mit Handicap: DM-Quali als nachträgliches Geburtstagsgeschenk

Der SV Cannstatt ist am Samstag Ausrichter der Internationalen offenen süddeutschen Meisterschaften im Para-Schwimmen. Für Noémie Cantarellas geht es dabei um mehr als Medaillen.

Sind ihr Geschenke oder die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften Mitte Mai in Berlin wichtiger? Noémie Cantarellas braucht für die Antwort keine Bedenkzeit, prompt schießt es aus ihr heraus: „Die Qualifikation“. Sie hat an diesem Freitag nämlich Geburtstag, wird zwölf und geht einen Tag später bei den Internationalen offenen süddeutschen Meisterschaften im Para-Schwimmen im Sportbad Neckarpark an den Start. Die Athletin des SV Cannstatt will den Heimvorteil nutzen, um die 100 Punkte zu erreichen – entweder über 50 Meter Freistil oder 50 Meter Rücken. Oder am besten über beide Strecken. Diese Marke ist notwendig, um das Ticket für Berlin in der Tasche zu haben.

Wie Punkte? Nicht Zeiten, nicht Platzierungen? Nein. Sicherlich spielt bei den Para-Schwimmern die Uhr auch eine Rolle. Doch aufgrund der unterschiedlichen Startklassen – bei Noémie ist es S 9 – abhängig des Behinderungrades werden diese mit der geschwommenen Zeit in Relation gesetzt, und am Ende steht eine Punktzahl. Im Fall von Noémie würde sie sich natürlich auch freuen, als Erste anzuschlagen, „aber wichtig ist die 100, nicht die Zeit und nicht die Platzierung“, sagt sie.

Zusätzliches Krafttraining

Bislang hat die Leinfeldenerin, die die sechste Klasse einer Realschule in Waldenbuch besucht, die Qualifikationsnorm noch nicht erreicht – zumindest nicht auf einer 50-Meter-Bahn. „Bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften im November hat sie es geschafft, und im großen Becken ist sie sehr nah dran“, sagt Christina Ziegler, die Abteilungsleiterin der Para-Schwimmer des SV Cannstatt, ehemalige Weltmeisterin und Paralympics-Teilnehmerin von Athen 2004. Noémie ergänzt: „Ich schaff’ das am Samstag.“ Dafür hat sie auch mächtig geackert und ihr Trainingspensum gesteigert. Zweimal die Woche Training, plus immer mal samstags, plus zweimal im Monat an den Kraftmaschinen – dieser Aufwand soll Berlin ermöglichen.

Bereits im Alter von zwei Jahren erkrankte Noémie Cantarellas an Leukämie, erlitt zusätzlich noch einen Schlaganfall. Die Folge ist ein gelähmter linker Fuß, den sie beim Gehen nachzieht. Je tiefer es nach unten gehe, um so weniger spüre sie etwas und sei ihre Beweglichkeit eingeschränkt, sagt ihre Mutter Claire. Der Sport bringe ihr aber unheimlich viel, sei besser als jede Physiotherapie-Stunde. Dabei glaubte man im Hause Cantarellas zuerst nicht dran, dass Noémie mit ihrer Behinderung Sport treiben würde, geschweige denn auf Wettkampfbasis. „Wir wussten gar nicht, dass die Möglichkeit besteht, denn kaum ein Verein hat Sport für Behinderte angeboten“, erinnert sich Claire Cantarellas.

Noémie nun mit besserer Technik

Einer der wenigen im Umkreis, die Schwimmen im Programm haben, ist der SV Cannstatt. In dessen „normaler“ Schwimmabteilung war Noémies größere Schwester Éloïse. Mit acht Jahren kam Noémie dann über die integrative Schwimmschule zum Wettkampfsport in der Para-Abteilung. Dort war sie mit mächtigem Abstand die Jüngste. „Ich hatte die Befürchtung, dass sie deshalb aufhören wird“, erinnert sich Christina Ziegler. Doch weit gefehlt. „Mir gefällt einfach Wasser, die verschiedenen Schwimmstile, und ich hatte immer Spaß daran“, sagt Noémie. Und sie habe sich stetig verbessert, vor allem in der Technik, weiß Ziegler, zumal mittlerweile mehrere in ihrer Altersgruppe dabei sind.

Auf Noémie Cantarellas wartet am Samstag ein Mammutprogramm. Jeweils über die 50 und 100 Meter Freistil sowie Rücken steigt sie ins Wasser, zudem noch über 200 Meter Freistil und noch 50 Meter Brust. Dabei trifft sie auch auf Gegnerinnen ohne Handicap – die Meisterschaften sind eine integrative Angelegenheit. So nimmt der Veranstalter aus Cannstatt an seinem Wettkampf mit 44 Schwimmerinnen und Schwimmern teil, 13 davon Para-Sportler. Gemeinsam springt man bei vier Staffeln ins Wasser.

Und vielleicht macht sich Noémie Cantarellas dabei auch selbst ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk – und erreicht die DM-Norm von 100 Punkten.

Süddeutsche Meisterschaften

Die internationalen offenen süddeutschen Meisterschaften im Para-Schwimmen finden an diesem Samstag im Sportbad Neckarpark statt und werden vom SV Cannstatt ausgerichtet. Mehr als 150 Schwimmerinnen und Schwimmer – auch ohne Handicap – haben zu dem inklusiven Wettkampf in verschiedenen Altersklassen gemeldet. Startblock frei heißt es von 9.30 Uhr an, der Eintritt ist frei.