Sport in Stuttgart: Gestapelte Hallen – Richtfest für Stuttgarts kompliziertestes Sportgebäude

In einem 36 Millionen Euro teuren Leistungszentrum in Stuttgart sollen ab 2027 Judo, Handball und Beachvolleyball trainiert werden. Die Bauweise ist einzigartig.
Das Sportherz der Landeshauptstadt schlägt im Neckarpark. Hier befinden sich neben den großen Veranstaltungsstätten MHP-Arena, Hanns-Martin-Schleyer-Halle und Porsche-Arena mehrere Vereinssportanlagen, eine Bezirkssportanlage, das Sportbad sowie zentrale Einrichtungen von Leistungszentren wie Kunstturnen, Beachvolleyball, Leichtathletik oder Volleyball und der Olympiastützpunkt Stuttgart.