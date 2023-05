Sport in Kornwestheim

7 Mit überdimensionalen Wattestäbchen treten die Teams gegeneinander an. Foto: Jürgen Bach

Auf sie mit Gebrüll: Bei der noch recht jungen Trendsportart Jugger sind Taktik, Geschick und Reaktionsschnelligkeit gefragt. In Kornwestheim haben vier Teams um den Turniersieg gekämpft.









Es sah nicht nur ein wenig wirr aus was auf dem Rasenplatz hinter der Kornwestheimer Sporthalle Ost passierte, sondern teilweise etwas brutal. Bestimmt waren es auch die laut hallenden Trommelschläge aus den Lautsprechern, die die zusätzliche Dramatik verliehen. Auf dem Rasenplatz stürmten zwei Gruppen von Teenagern in blauen oder roten Leibchen immer wieder aufeinander los und kloppten mit gepolsterten Plastik-Waffen aufeinander ein. Eine Mischung aus American Football, Rugby oder Ritterspiele für Arme. So viel zur optischen Darstellung.