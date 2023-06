Sport in der Corona-Krise

Die Pandemie verändert auch die Fitnessbranche: Viele Studios kämpfen ums Überleben. Influencer und Anbieter von Online-Kursen profitieren.









Stuttgart - Hanteln, Fitnessbänder und Crosstrainer waren ausverkauft. Auch Tischtennisplatten, Basketballkörbe und Fußballtore – bis weit in den Sommer hinein waren viele Sportartikel europaweit nicht lieferbar. Sportbegeisterte, die Fitnessstudios in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie gemieden und ihren Sport nach draußen oder nach Hause verlegt haben, bestellten online Fitness-Geräte und -zubehör. Die Menschen wollten etwas für ihre Gesundheit tun und sich bewegen, sich körperlich fit halten, um das Immunsystem in den Pandemiezeiten zu stärken.