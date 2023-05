6 Schwung, Kraft und Spaghetti – so stellt man Rekorde auf. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Was macht man, wenn Speerwerfen nicht möglich ist, weil der Sportunterricht wegen Corona ausfällt? Schüler in Ludwigsburg haben Spaghetti geworfen statt Speere – und einen lustigen Rekord aufgestellt.









Ludwigsburg - In der Doppelsporthalle des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) ist am Freitagmittag ein Stück Sport- und Spaßgeschichte geschrieben worden. Wie weit kann man man Spaghetti werfen? Das haben zehn Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen ausprobiert. In zwei Vorentscheiden – einem zu Hause und einem auf der Schulwiese – hatten sie sich mit Wurfweiten von mindestens 12 Metern für das Finale qualifiziert, das live auf Youtube übertragen wurde. Übrigens unter Aufsicht von Volker Schwenke, dem Vorsitzenden des Rekordevereins in Sachsen-Anhalt. Das Vereinsmotto „Lustig, spaßig, mach ich“ passt perfekt zu der verrückten Idee, die das Sportlehrer-Team ausgeheckt hat, um die Schüler in Corona-Zeiten aktiv zu halten.