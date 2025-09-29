Sport im Zoo Stuttgart: Einsatz für „Black Mambas“ – warum der Wilhelma-Chef Liegestütze machte

Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin hat es vorgemacht, mehr als 80 Mitarbeitende folgten ihm und haben zusammen 2800 Liegestütze gemacht. Der Muskeleinsatz hat einen ernsten Hintergrund.
Mehr als 80 Mitarbeitende der Wilhelma haben sich einmal mehr ins Zeug gelegt und kräftig für den Artenschutz angestrengt – genauer für die Wildlife Ranger Challenge. Ende September findet der jährliche Wettbewerb statt, eine Fundraisingveranstaltung, bei der Rangergruppen aus ganz Afrika gegeneinander antreten. Jeder gesammelte Dollar wird vom Veranstalter verdoppelt. Auch der Wilhelma-Chef ist mit gutem Beispiel vorangegangen und hat mitgemacht. Und das alles für den guten Zweck.