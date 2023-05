9 Calisthenics ist mittlerweile nicht nur ein Sport, sondern ein Lifestyle. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die faulen, kühlen Tage sind vorbei. Wer bis zum Sommer fit sein möchte, sollte spätestens jetzt anfangen, wieder mehr Sport zu treiben. Wir haben einige Tipps zusammengestellt.









Die Sonne scheint – und wer will da schon in ein muffiges Fitnessstudio, wenn man genauso gut draußen im Freien Sport treiben und Spaß haben kann? Hinzu kommt, dass Bewegung an der frischen Luft viel gesünder ist. So filtern Pflanzen Staub, Giftstoffe und Krankheitserreger aus der Luft. Zudem produzieren Bäume ätherische Öle, die zum Beispiel dem Wald seinen ganz besonderen Duft verleihen und den Menschen zur Ruhe kommen lassen. Ein weiterer Faktor ist das Licht. Selbst an einem trüben Tag ist es draußen heller als in jedem noch so gut ausgeleuchteten Raum. Und der Mensch braucht die Sonne unter anderem, um Vitamin D zu produzieren. Dieses ist wichtig für starke Knochen und das Immunsystem. Zudem fördert Vitamin D die Produktion des Glückshormons Serotonin, was gute Laune macht.