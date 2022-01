Großer Sport in der Welt und der Region Stuttgart

Stuttgart - Die große Welle an pandemiebedingten Absagen 2020 wirkt auch noch ins Sportjahr 2022 hinein. Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio um zwölf Monate mussten auch einige Top-Ereignisse um ein Jahr nach hinten rücken – und stehen nun bevor. 2022 wird garantiert den einen oder anderen „Wow“-Moment liefern können. Es wird sportliche Großtaten und glänzende Inszenierungen auf der Weltbühne des Sports geben genauso wie spektakuläre Auftritte bei verschiedenen hochkarätigen Veranstaltungen in der Region Stuttgart.

Nicht nur Sport im Fokus

Es lohnt sich auf beiden Ebenen genau zu beobachten, aber gerade im kommenden Jahr finden zwei der vielleicht umstrittensten Weltsportveranstaltungen statt: die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) und die Fußball-WM im Wüstenstaat Katar (21. November bis 18. Dezember). Nicht nur der Sport wird dabei im Fokus stehen: Auch die Gastgeber und Organisatoren müssen sich nach heftiger Kritik an ihren Ankündigungen messen lassen. Sowohl das Internationale Olympische Komitee (IOC), als auch der Fußball-Weltverband (Fifa) wollen mehr auf Menschenrechte achten. Die Welt wird zusehen, doch die Frage ist: was wird sich dabei wirklich erkennen lassen?

Den Spaß am Sport sollten Sie sich dennoch nicht nehmen lassen. Egal, ob auf der Wohnzimmercouch vor dem Fernseher bei den Weltereignissen oder auf den Plätzen und Hallen in der Region Stuttgart, wo hoffentlich bald wieder volle Zuschauerränge möglich sind.

