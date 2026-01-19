Sport-Event m 8. Februar: Green Day eröffnen den 60. Super Bowl

Die Punkrock-Legenden Green Day kehren für einen ganz besonderen Auftritt in ihre Heimat zurück: Die Band um Frontmann Billie Joe Armstrong wird die Eröffnungszeremonie des 60. Super Bowls im kalifornischen Santa Clara bestreiten - und dabei Football-Legenden auf das Spielfeld geleiten.
Für die vierfachen Grammy-Gewinner Green Day (seit 1989) schließt sich ein Kreis: Wie die "NFL" offiziell bekannt gab, wird die Punkrock-Band die Eröffnungszeremonie des Super Bowl LX bestreiten - und das nur wenige Kilometer von ihrer Heimatstadt Rodeo in der Bay Area entfernt. Billie Joe Armstrong (53), Mike Dirnt und Tré Cool werden am 8. Februar im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, sechs Jahrzehnte Super-Bowl-Geschichte einläuten.