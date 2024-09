Sport-Event der Skizunft Kornwestheim: Rekordbeteiligung beim Sika-Triathlon

1 Beim 31. Sika Triathlon in Kornwestheim werden 640 Athletinnen und Athleten am Start sein. (Archivfoto). Foto: Avanti/Ralf Poller/Avanti/Ralf Poller

Rund 640 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer starten am Sonntag in Kornwestheim - Die Zuschauer sollten spätestens gegen 12 Uhr im Stadtpark sein.











Link kopiert



Ausgebucht! Beim 31. Sika-Triathlon, der am Sonntag in und um Kornwestheim ausgetragen wird, geht schon seit vielen Tagen nichts mehr. Reinhold Oechsle vom Veranstalter, der Skizunft Kornwestheim, spricht von einer Rekordbeteiligung. Rund 640 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer seien am Start. Es hat sich herumgesprochen: Der Triathlon in Kornwestheim ist eine besonders schöne Sportveranstaltung - für gut trainierte Sportler wie für Anfänger, für Groß und Klein. Für Einsteiger ist dieser Triathlon wie geschaffen: Kraulschwimmen muss man nicht können, Brustschwimmen geht auch - und ein normales Fahrrad und ein Paar Laufschuhe hat fast jeder. Und wer nur eine Disziplin machen will: bitte schön, auch das ist möglich. Knapp zwei Dutzend Staffeln sind diesmal am Start.