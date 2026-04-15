Zwischen Polizei, Gemeinderat und Stadtpark: Nicolay Hess bietet seit mehr als zwei Jahren eine Alternative zum Training im Fitness-Studio an – dafür investiert er einiges.
Neugierige Blicke verfolgen die kleine Gruppe um Nicolay Hess im Leonberger Stadtgarten, auch vier Gänse beäugen die Menschengruppe und vergessen dabei sogar für einige Sekunden das Grasen. Zwei Personen hängen schräg in den Seilen, die am Klettergerüst festgemacht sind und trainieren ihren Bizeps. Eine andere wirft einen sieben Kilogramm schweren Ball über den Kopf an den Kletterpfosten, fängt ihn auf, geht in die Hocke und wiederholt die anstrengende Prozedur.