Spontankonzert vor der Oper: „Es war eine große Ehre“ – Sindelfinger Unternehmen stellt Piano für Ed Sheeran

Am Sonntag gab Ed Sheeran ein Spontankonzert in Stuttgart. Mit dabei: Ein Klavier von Piano Hölzle in Sindelfingen. Für das Familienunternehmen eine unvergessliche Erfahrung.

Das Sindelfinger Familienunternehmen Piano Hölzle verleiht immer wieder Klaviere und Flügel für Konzerte in der Region. Für einen Weltstar hat das Geschäft bisher noch kein Instrument zur Verfügung gestellt. Und genau das ist am Sonntag passiert: Bei Ed Sheerans Spontankonzert vor der Stuttgarter Oper wurde er von dem Musiker Emilio Piano auf einem Klavier von Piano Hölzle begleitet.

Einen Tag später ist es wieder zurück im Geschäft in Sindelfingen, eine Unterschrift von Ed Sheeran und Emilio Piano ziert das Instrument. Auf den Tasten steht ein Foto des Künstlers bei seinem Auftritt vor der Oper. Dass so ein Musiker auf dem Klavier aus dem eigenen Haus spielt, sei einfach „unbeschreiblich“, erzählt Sonja Hölzle, die selbst ein Fan ist und auch am Samstag auf dem Konzert in der MHP-Arena war. Auch bei dem Überraschungskonzert am Sonntag war sie dabei.

Die Anfrage kam eineinhalb Wochen zuvor

„Es war eine große Ehre, dass wir das Klavier stellen durften“, sagt Hölzle. Sie ist ganz begeistert von der Erfahrung. „Seine Musik ist super und ich finde mega sympathisch an ihm, dass er so bodenständig ist. Und das hat sich am Sonntag bestätigt.“

Die Unterschrift von Ed Sheeran auf dem Klavier. Foto: David Wirth

Und dann spielte Ed Sheeran auch noch den Song „Perfect“, der bei ihrem Hochzeitstanz lief. „Das war für mich emotional. Und ihn dann ganz nah zu sehen, war sehr, sehr schön.“

Wie kam es überhaupt zustande, dass das Sindelfinger Unternehmen Sheeran das Klavier stellen konnte? Eineinhalb Wochen zuvor sei eine Anfrage eingegangen, sagt Hölzle. Das Unternehmen wusste bereits vor dem Überraschungskonzert am Sonntag, dass das Klavier für Emilio Piano und Ed Sheeran gedacht ist. „Aber wir sollten es niemandem sagen, damit es eine Überraschung ist für die Leute, die vor Ort sind.“

Sonja Hölzle bekommt ein Selfie mit Ed Sheeran

Am Sonntag fuhr Sonja Hölzle zusammen mit dem Inhaber Wilhelm Hölzle schließlich das Klavier zur Oper. Dass Emilio Piano und Ed Sheeran das Klavier nach dem Konzert unterschrieben haben, sei spontan zustande gekommen, sagt die 26-Jährige. „Wir hatten einen Stift dabei und ich habe ihn glücklicherweise in dem Moment abgepasst und gefragt, ob er unterschreiben will. Und er hat sich gleich den Stift genommen.“

Sonja Hölzle an dem Klavier, auf dem Emilio Piano Ed Sheeran begleitet hat. Foto: David Wirth

Für Sonja Hölzle gab es dann auch noch ein Selfie mit dem britischen Weltstar – das einzige, das Ed Sheeran vor der Stuttgarter Oper gab. „Als er unterschrieben hat, hatte ich mein Handy schon parat und dachte, ich muss einfach fragen, ob er mit mir noch ein Selfie macht. Und er hat sich ganz locker dazu bereit erklärt. Das find ich richtig lieb von ihm.“

Was passiert nun mit dem unterschriebenen Klavier? Das Klavier stehe nach wie vor zum Verkauf, sagt Hölzle. Die Unterschrift wolle das Unternehmen darauf lassen. „Dadurch ist es jetzt ein besonderes Klavier geworden.“