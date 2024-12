Spontane Absage: Macron nicht bei EU-Gipfel dabei – Scholz vertritt ihn

1 Bei dem Treffen in Brüssel wird Emmanuel Macron von Bundeskanzler Olaf Scholz vertreten. Foto: AFP/LUDOVIC MARIN

Spontan sagt Frankreichs Präsident Macron seine Teilnahme am EU-Gipfel ab. Er reist ins Überseegebiet Mayotte, wo ein Zyklon massive Zerstörung angerichtet hat. Für Vertretung ist gesorgt.











Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wird am Donnerstag nicht am EU-Gipfel in Brüssel teilnehmen. Bei dem Treffen werde er sich von Bundeskanzler Olaf Scholz vertreten lassen, teilte der Élyséepalast in Paris mit. Macron werde demnach an dem Tag in das vom Zyklon „Chido“ schwer verwüstete Überseegebiet Mayotte im Indischen Ozean reisen. Nachdem der Wirbelsturm am Wochenende über die Inselgruppe gefegt war, befürchten die Behörden Hunderte Tote.