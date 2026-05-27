Spontan verliebt an der Tanke: Typ sucht unbekannte Traumfrau aus dem Kreis Böblingen

Typ trifft Traumfrau an der Tanke, hat aber nur ihr Autokennzeichen. Wer kann helfen?
Eine Fahrt zur Tankstelle macht in diesen Tagen wenig Freude. Während die Ziffern an der Zapfsäule in die Höhe schnellen, jagen die Spritpreise unseren Blutdruck nach oben. Vielleicht sollten wir uns ein Beispiel an einem gewissen Markus nehmen. Der hat nach einem Tankstellenbesuch nicht nur Benzin im Tank, sondern gleich einen ganzen Schwarm Schmetterlinge im Bauch – und bittet jetzt auf der lokalen Facebook-Community „Wir sind Böblingen“ um Hilfe.