Spontan verliebt an der Tanke: Typ sucht unbekannte Traumfrau aus dem Kreis Böblingen

Typ trifft Traumfrau an der Tanke, hat aber nur ihr Autokennzeichen. Wer kann helfen?

Eine Fahrt zur Tankstelle macht in diesen Tagen wenig Freude. Während die Ziffern an der Zapfsäule in die Höhe schnellen, jagen die Spritpreise unseren Blutdruck nach oben. Vielleicht sollten wir uns ein Beispiel an einem gewissen Markus nehmen. Der hat nach einem Tankstellenbesuch nicht nur Benzin im Tank, sondern gleich einen ganzen Schwarm Schmetterlinge im Bauch – und bittet jetzt auf der lokalen Facebook-Community „Wir sind Böblingen“ um Hilfe.

Dort beschreibt er, wie an diesem Dienstagabend – es war wohl so gegen 20.30 Uhr – „ein wundervolles weibliches Wesen“ an der Avia-Tankstelle in Nürtingen getankt habe. „Wir hatten Augenkontakt und haben uns nett gegrüßt“, berichtet er und schwärmt von einem „wunderschönen Lächeln“, das Berge versetzen könne. Zum Abschied habe die unbekannte Schöne ihm noch zugewinkt.

Anstatt sich dann liebestoll und tollkühn vor das Auto der Tankstellen-Venus zu werfen, um sie aufzuhalten, muss der Arme wohl leider zur Zapfsäule erstarrt sein. So ließ er sie in ihrem weißen Dacia davonfahren. Jetzt hat er von der potenziellen Traumfrau weder Namen noch Telefonnummer. Alles, was ihm nach diesem spritu-, Pardon!, spirituellen Erlebnis bleibt, ist ein BB-Kennzeichen mit den Buchstaben NH in der Mitte.

„Ich würde mich gerne bei ihr für den unvergesslichen Moment bedanken“, schreibt er deshalb auf Facebook und hofft jetzt, dass jemand die mysteriöse Mademoiselle von der Zapfstelle möglicherweise kennt und einen Kontakt zu ihr herstellen könnte.

Die Geschichte erinnert an James Blunts „You’re Beautiful“

Wir drücken dafür ganz fest die Daumen – aber falls das nicht klappt, hilft vielleicht der Gedanke an James Blunts „You’re Beautiful“. Auch hier geht es um einen unvergesslichen Moment – und darum, wie jemand die Liebe seines Lebens trifft und sie davonziehen lässt. Der Song wurde immerhin ein Welthit.

Also worauf wartest du, lieber Markus? Schnapp dir eine Gitarre (ganz egal, ob du darauf spielen kannst), nimm ein Video von dir auf und singe deinem „Avia-Angel“ ein paar hochoktanige Liebesständchen. Thematisch passende Songs gibt’s ja genug. Hier ein paar Vorschläge: „Get Outta My Dreams, Get into My Car“ von Billy Ocean, „Drive my Car“ von The Beatles oder „Fast Car“ von Tracy Chapman. Wenn das alles nichts hilft, besinne dich einfach auf deinen Vornamen und singe „Ich will Spaß“ für sie. Du fährst ja hoffentlich einen Maserati, oder?

Ein Beitrag aus den „Bonbons“, der wöchentlichen Humorkolumne dieser Zeitung.