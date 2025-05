Spontan-Trauung: „Wollten schon lang heiraten, dann kam Corona, dann unsere Tochter“

7 Fotos mit Vikarin: Sven und Katja haben sich auf dem Marktplatz das Ja-Wort gegeben. Foto: Simon Granville

Premiere in Ludwigsburg: Zum ersten Mal konnte sich Paare am Sonntag spontan trauen lassen. Was die Heiratswilligen dazu bewegte und welche Rolle das Datum spielte.











Es ist regnerisch an diesem Sonntagvormittag in Ludwigsburg. Noch ist die Stadt eher leer, aber an einem Ort versammeln sich schon dutzende schick gekleidete Menschen: am Eingang vor dem Standesamt. Hier stehen sie geschützt und warten auf Einlass, es geht ums spontane Heiraten. Zum ersten Mal kann man an diesem Tag spontan standesamtlich den Bund den Ehe schließen und nebenan auf dem Marktplatz gleich auch den kirchlichen Segen einholen. „Wir sind überrascht, wie viele Leute das Angebot annehmen“, sagt Jürgen Schindler. Der Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste im Ludwigsburger Rathaus freut sich über die Kreativität und die Einsatzbereitschaft des Standesamts-Teams um die Leiterin Sarah Schützinger.