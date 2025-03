Um die Jahrtausendwende kaufte sich Angelina Jolie ein Apartment in New York, das jetzt ihr Sohn bewohnt. Willkommen fühlt sich Jolie dort aber nicht.

Wenn die Kinder das Nest verlassen, ist das für Mütter schwer. Wie es sich für Angelina Jolie (49) anfühlen muss, wenn eines ihrer sechs Kinder nun in ein anderes Zuhause von Mama wechselt? Denn in die alte Wohnung der Schauspielerin, die sie in ihren Zwanzigern in New York gekauft hat, ist ihr Sohn jetzt eingezogen.

Der "Maleficent"-Star berichtete in einem Interview mit der "New York Times", das am Montag veröffentlicht wurde, dass die Wohnung zu einer "Notunterkunft" für Jolies fünf andere Kinder geworden ist, wenn sich diese im Big Apple aufhalten. Nur sie selbst fühle sich nicht immer willkommen: "Neulich habe ich gesagt, dass ich vorbeikomme, und er meinte: 'Kannst du mir einen Tag zum Putzen geben?'" Sie habe daraufhin gedacht: "Ich weiß das zu schätzen, du solltest für deine Mutter aufräumen. Aber ich dachte auch: Wie schlimm ist es?"

Welcher ihrer beiden erwachsenen Söhne, Maddox (23) oder Pax (21), ihr altes Apartment übernommen hat, sagt die "Maria"-Darstellerin nicht. Jolie hat mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (61) zudem noch die Töchter Zahara (20) und Shiloh (18) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (16).

Zieht die ganze Familie bald an die Ostküste?

Jolie verbringt seit ihrem Broadway-Stück "The Outsiders" und der Eröffnung ihres Mode- und Kunstunternehmens, Atelier Jolie, immer mehr Zeit in New York. Gegenüber dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" erwähnte sie im vergangenen Sommer, dass sie sich auf einen Tapetenwechsel freut, sobald ihre Zwillinge die Schule in Kalifornien beendet haben. In Los Angeles lebe sie seit fast 40 Jahren.

"Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen. Ich bin hier, weil ich wegen einer Scheidung hier sein muss, aber sobald die Zwillinge 18 sind, kann ich gehen", sprach sie über die Sorgerechtsvereinbarung mit ihrem Ex-Mann Pitt, die die alleinerziehende Sechsfach-Mutter augenscheinlich noch an der Westküste Amerikas hält. Sobald Angelina Jolie Kalifornien eines Tages verlasse, werde sie "viel Zeit in Kambodscha verbringen". Außerdem "werde ich Zeit damit verbringen, meine Familienmitglieder zu besuchen, wo auch immer auf der Welt sie sein mögen."