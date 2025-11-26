Sponsorenwirbel um Met Gala: Anna Wintour verteidigt Lauren Sánchez

Die Ankündigung von Jeff Bezos und Lauren Sánchez als Hauptsponsoren der Met Gala 2026 löste heftige Kritik aus. Nun stellt sich "Vogue"-Legende Anna Wintour schützend vor das Milliardärspaar und lobt dessen "unglaubliche Großzügigkeit".
Die Nachricht sorgte in der Modewelt für Aufsehen: Jeff Bezos (61) und seine Ehefrau Lauren Sánchez (55) werden als Hauptsponsoren die Met Gala 2026 finanzieren. Was folgte, war ein Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien. Doch nun meldet sich eine der mächtigsten Stimmen der Branche zu Wort - und stellt sich demonstrativ auf die Seite des Paares.