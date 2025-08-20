Splitsville in Los Angeles gezeigt: Dakota Johnson und Melanie Griffith: Arm in Arm bei Filmpremiere

Dakota Johnson erschien mit ihrer berühmten Mutter Melanie Griffith zur Premiere ihres neuen Films "Splitsville" in Los Angeles. Die 35-Jährige und die 68-jährige zeigten sich als glamouröses Duo auf dem roten Teppich.

Arm in Arm mit der Filmikone: Dakota Johnson (35) und ihre Mutter Melanie Griffith (68) zeigten sich als perfekt aufeinander abgestimmtes Duo bei der Premiere von "Splitsville" im Grove in Los Angeles. Die 35-jährige Schauspielerin wählte für den wichtigen Abend ein enganliegendes, ärmelloses Kleid in Silbermetallic, das ihre Silhouette perfekt zur Geltung brachte. Ihre dunklen Haare trug sie glatt und klassisch gestylt.

Melanie Griffith, die kürzlich ihren 68. Geburtstag feierte, entschied sich für einen cremefarbenen Anzug, den sie mit beigen Sneakern und fingerfreien weißen Spitzenhandschuhen kombinierte. Ihre blonde Mähne war seitlich gescheitelt und zu einer eleganten Hochsteckfrisur gesteckt. Für die Fotografen posierten die beiden als eingespieltes Team - liebevoll legten sie die Arme umeinander und strahlten sich an.

Entspannte Haltung zum "Nepo Baby"-Vorwurf

Dakota Johnson geht mittlerweile gelassen mit dem "Nepo Baby"-Etikett um, das ihr aufgrund ihrer prominenten Eltern anhängt. "Als das anfing, fand ich es unglaublich nervig und langweilig", hatte die Schauspielerin bereits im vergangenen Jahr in der "Today"-Show erklärt. "Schreibt über etwas anderes. Das ist einfach lahm."

Die Schauspielerin wuchs in einer wahren Hollywood-Dynastie auf. Antonio Banderas (65) war ihr Stiefvater, ihre Großmutter ist die legendäre "Die Vögel"-Darstellerin Tippi Hedren, die heute 95 Jahre alt ist. Vater Don Johnson (75), bekannt aus "Miami Vice", hatte all seinen Kindern mit dem Entzug des Taschengelds gedroht, sollten sie nicht studieren. Dakota bewarb sich daraufhin an der renommierten Juilliard School mit Monologen von William Shakespeare und Steve Martin.

Von der Studentin zum Weltstar

"Ich wollte wirklich nicht aufs College", gestand Dakota Johnson in einem Interview mit der britischen "Elle" im Mai. Die Ansage ihres Vaters beunruhigte sie jedoch. Mit 18 Jahren nutzte sie schließlich ihren bekannten Namen, um 2006 einen Vertrag mit der Modelagentur IMG zu unterschreiben. Zwei Jahre später folgte der Vertrag mit der William Morris Agency für die Schauspielerei.

Doch der Weg war nicht immer einfach: "Es gab einige Male, da ging ich zum Supermarkt und hatte kein Geld auf dem Konto oder konnte die Miete nicht bezahlen, und ich musste meine Eltern um Hilfe bitten", erinnerte sich Johnson. "Ich bin sehr dankbar, dass ich Eltern hatte, die mir helfen konnten und es auch taten. Aber es war sicherlich nicht lustig."

Ihre allererste Filmrolle verdankte Dakota tatsächlich ihrer Mutter Melanie. Im Alter von nur neun Jahren gab sie ihr Leinwanddebüt in Antonio Banderas' Regiedebüt "Crazy in Alabama" von 1999. Den großen Durchbruch schaffte sie dann mit ihrer Rolle als Harvard-Studentin Amelia in David Finchers Drama "The Social Network" von 2010, bevor sie mit der "Fifty Shades"-Trilogie zum Weltstar aufstieg.

Neuer Film verspricht Komödie und Drama

"Splitsville", Dakota Johnsons neuer Film unter der Regie von Michael Angelo Covino, ist eine Komödie, die sich um zwei Paare und die Dramen in ihren Leben und Freundschaften dreht. Neben Johnson spielen Adria Arjona und Kyle Marvin in dem Film mit. In den USA startet er diesen Freitag in den Kinos.