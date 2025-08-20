Splitsville in Los Angeles gezeigt: Dakota Johnson und Melanie Griffith: Arm in Arm bei Filmpremiere

Dakota Johnson erschien mit ihrer berühmten Mutter Melanie Griffith zur Premiere ihres neuen Films "Splitsville" in Los Angeles. Die 35-Jährige und die 68-jährige zeigten sich als glamouröses Duo auf dem roten Teppich.
Arm in Arm mit der Filmikone: Dakota Johnson (35) und ihre Mutter Melanie Griffith (68) zeigten sich als perfekt aufeinander abgestimmtes Duo bei der Premiere von "Splitsville" im Grove in Los Angeles. Die 35-jährige Schauspielerin wählte für den wichtigen Abend ein enganliegendes, ärmelloses Kleid in Silbermetallic, das ihre Silhouette perfekt zur Geltung brachte. Ihre dunklen Haare trug sie glatt und klassisch gestylt.