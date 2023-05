Splashdiving-WM in Sindelfingen

6 Wer macht die beste Arschbombe? Die Körperspannung ist dabei besonders wichtig, Foto: Facebook/SCS

Am kommenden Wochenende wird im Rahmen des Splash Diving Worldcups zum sechsten Mal die beste Arschbombe der Welt im Sindelfinger Freibad gekürt.









Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist es am kommenden Wochenende endlich wieder so weit: Rund 50 professionelle Turmspringer aus verschiedenen Nationen liefern sich einen Wettkampf um die optimale Arschbombe. Schaustätte des Wasser-Spektakels ist erneut das Sindelfinger Freibad, das sich in den vergangenen Jahren quasi zur Heimat des Splash Divings entwickelt hat.