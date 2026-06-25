Splashdiving in Sindelfingen: Nach 43-Meter-Sprung macht der Kran erst einmal Pause

Beim Splashdiving-Cup im Sindelfinger Freibad stürzen wagemutige Springer aus höchster Höhe ins Wasser. Doch nach einem Rekordsprung 2025 gab es Ärger mit der Stadt.
Vor einem Jahr ging es beim Splashdiving-Cup im Sindelfinger Freibad so richtig hoch hinaus. Nachdem ein zusätzlicher Kran die Extremspringer in den Vorjahren auf rund 30 Meter gehievt hatte, ließ der Splashdiving-Weltmeister Rainhard Riede sich nun auf 43 Meter anheben - und sprang hinunter. Auch für den erfahrenen Riede war das eine Rekordhöhe und alles andere als ungefährlich - für den Splashdiving-Cup mit Hauptorganisator Christian Carli ein Riesenereignis.