Splashdiving in Sindelfingen: Nach 43-Meter-Sprung macht der Kran erst einmal Pause

Beim Splashdiving-Cup im Sindelfinger Freibad stürzen wagemutige Springer aus höchster Höhe ins Wasser. Doch nach einem Rekordsprung 2025 gab es Ärger mit der Stadt.

Vor einem Jahr ging es beim Splashdiving-Cup im Sindelfinger Freibad so richtig hoch hinaus. Nachdem ein zusätzlicher Kran die Extremspringer in den Vorjahren auf rund 30 Meter gehievt hatte, ließ der Splashdiving-Weltmeister Rainhard Riede sich nun auf 43 Meter anheben - und sprang hinunter. Auch für den erfahrenen Riede war das eine Rekordhöhe und alles andere als ungefährlich - für den Splashdiving-Cup mit Hauptorganisator Christian Carli ein Riesenereignis.

Rund 120 Teilnehmer, darunter zehn Frauen Doch bei der Stadt Sindelfingen war man alles andere als begeistert. Im Detail angekündigt und abgesprochen hatten die Veranstalter diesen extremen Sprung offenbar nicht, Christian Carli musste sich einiges an Kritik anhören. „Und nun pausieren wir mit dem Kran in diesem Jahr“, sagt der 50-Jährige. Danach sehe man weiter. „Die Verantwortlichen von der Stadt meinten, wir sollten uns mal auf das Wesentliche konzentrieren“, fügt Carli an, dem anzumerken ist, dass er die Rathaus-Rüge zwar akzeptiert, aber sich immer noch diebisch über Riedes Gigantensprung freut.

Nun geht es bei der diesjährigen Auflage des Splashdiving-Cups an diesem Wochenende also „nur“ von maximal zehn Meter Höhe ins Sprungbecken des Freibads. Wobei - bei der Disziplin mit zusätzlichem Trampolin auf der Plattform erreichen die Springer durchaus noch zwei Meter mehr Höhe. So und auf diverse andere Arten geht es kopfüber hinunter: Das Ziel: spektakuläre Drehungen, „Arschbomben“, Profi-Bauchplatscher, beim Landen möglichst viel Wasser verspritzen: Rund 120 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind bei der sechsten Auflage am Start, darunter auch zehn wagemutige Frauen. „Sie bekommen aber keine Extrabehandlung“, grinst Carli.

Der Filderstädter Carli ist nicht nur Organisator des Cups, sondern er gründete auch vor genau zehn Jahren den Splashdiving-Verein in Sindelfingen. Rund 30 aktive Mitglieder gibt es, etwa die Hälfte ist am Wochenende im Einsatz. „Sindelfingen war für mich immer das nächste Bad, dort war ich oft als Kind und wusste, welche Sprungtürme es gibt“, erklärt er seine Beziehung zum dortigen Freibad.

Zwar steht diesmal kein Kran am Beckenrand, dafür gibt es eine andere Neuerung: Erstmals findet die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft im Dods-Springen statt. Bei dieser norwegischen Art des Turmspringens fliegen die Springer mit dem Bauch voran nach unten und wechseln erst kurz vor dem Aufprall auf das Wasser in eine schützende „Shrimp“- oder „Katze“-Haltung - nichts für schwache Nerven.

Sprunganlage für normale Besucher gesperrt

Letztlich stehen beim Splashdiving-Cup zwar am Ende in diversen Disziplinen Sieger fest, doch eigentlich steht das Miteinander bei dem großen Szene-Treffen im Vordergrund. „Ich freue mich einfach drauf, die ganzen bekannten Gesichter wieder zu sehen“, betont Christian Carli, „da sind viele gute Freundschaften entstanden.“

Das heiße Wetter sorgt für einige zusätzliche Herausforderungen: „Wir werden einige Zelte extra aufstellen“, kündigt Carli an, „und noch Kinderplanschbecken zum Abkühlen organisieren.“ Bei diesen Temperaturen sei das Sindelfinger Freibad naturgemäß rappelvoll - das bringt dem Splashdiving-Cup zwar viele Zuschauer, aber auch in Erklärungsnöte. „Viele Besucher wollen selber springen und akzeptieren nicht, dass für die Veranstaltung die Sprunganlage gesperrt ist“, stöhnt Carli, „vor diesen Gesprächen graut es mir eigentlich am meisten.“