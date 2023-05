7 Unter der Pyramidenspitze Foto: Gottfried Stoppel

Bönnigheim - Radtourer, die es am Ortsrand von Bönnigheim schier aus dem Sattel hebt – das kann man sich bestens vorstellen. Ist man so sehr von der Route abgekommen, könnten sich die Radler fragen, die vielleicht nur nach Heilbronn wollten? Oder: Wie konnte es passieren, dass man von dieser ungewöhnlichen Ausstellung hier nichts mitbekommen hat? Denn das, was da am Rand der kleinen Stadt im Norden des Landkreises Ludwigsburg aus dem Boden ragt, ist tatsächlich: eine Pyramide.