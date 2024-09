Spitzentreffen zur Einwanderung: Union erklärt Migrationsgipfel für gescheitert

1 Kontrolle an der polnischen Grenzen: Die Union kritisiert die Vorschläge der Regierung beim Migrationsgipfel. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Im Spitzengespräch über eine andere Migrationspolitik sind Union und Ampel nicht vorangekommen. Laut CDU sind die Vorschläge der Innenministerin nicht ausreichend.











Link kopiert



Der Union zufolge sind die Gespräche mit der Bundesregierung über eine gemeinsame Reform der Migrationspolitik gescheitert. Unionsfraktionschef Friedrich Merz sagte am Dienstagabend in Berlin, die Koalition sehe sich offensichtlich nicht zu umfassenden Zurückweisungen an den deutschen Staatsgrenzen in der Lage. „Damit ist der Versuch gescheitert, einen gemeinsamen Weg zu gehen“, fügte er hinzu.