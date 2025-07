Spitzentreffen von Union und SPD: Eine Frage des guten Willens

1 SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil (li.) und CDU-Vorsitzender und Kanzler Friedrich Merz Foto: dpa/Kay Nietfeld

Es ist es viel zu früh, als dass sich Union und SPD einen richtigen Koalitionsstreit leisten könnten. Es dauert noch bis Mitte August, bis die ersten 100 Tage dieses notdürftigen Bündnisses vorüber sind, jene Frist also, die Bürger und Medien in der Regel allen Regierungen einräumen, um zu einer sachlichen Einarbeitung und einem atmosphärischen Zueinanderfinden zu finden. Nicht aus verständnisvoller Milde, sondern wegen eines geduldigen Misstrauens, ob all das, was unter dem Druck einer fragilen Mehrheit an kleinen Gemeinsamkeiten gefunden und in großen Unterschieden versteckt wurde, über die nächsten Jahre eine berechenbare und glaubhafte Politik tragen kann.