Spitzentreffen in München: Ischinger verspricht Sicherheitskonferenz der Superlative

Die Weltordnung befindet sich in einem dramatischen Umbruch. Kein Wunder, dass das Interesse an der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr besonders groß ist.
Berlin/München - Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz rechnet in diesem Jahr mit einer Rekordbeteiligung von Staats- und Regierungschefs. "Das ist in allen Belangen eine Sicherheitskonferenz der Superlative", sagte Wolfgang Ischinger der Deutschen Presse-Agentur vor dem weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik, das vom 13. bis 15. Februar in der bayerischen Hauptstadt stattfindet. "Es kommen mehr Staats- und Regierungschefs als jemals zuvor, es kommen mehr US-Kongressmitglieder als je zuvor und auch mehr Außenminister." Der Andrang stelle "alles bisher Dagewesene in den Schatten".