Spitzentechnologie: Deutschland holt bei Digitalpatenten ein bisschen auf

1 Der Haupteingang des deutschen Patent-und Markenamts in München. Die deutsche Wirtschaft hat ihren Rückstand bei den Patentanmeldungen in digitalen Schlüsseltechnologien etwas verkleinert. (Foto: Archiv) Foto: Sven Hoppe/dpa

In Sachen Digitaltechnologie liegt Deutschland hinter den USA und China zurück. Ein Indikator sind Patentanmeldungen - und da sehen deutsche Unternehmen wieder etwas besser aus.











Link kopiert



München - Die deutsche Wirtschaft hat ihren Rückstand in der Digitaltechnologie zumindest bei den Patentanmeldungen etwas verringert. Im vergangenen Jahr hat die Zahl der veröffentlichten heimischen Patentanmeldungen in den digitalen Schlüsseltechnologien um 6,6 Prozent auf insgesamt 4.494 stark zugelegt, wie das Deutsche Patent- und Markenamt in München mitteilte.