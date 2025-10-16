Die 18-Jährige aus Steinheim (Kreis Ludwigsburg) will bei der TV-Show in der Frauenkonkurrenz erneut gewinnen. Doch das ist nicht ihr einziges Ziel.
In der Ninja-Szene war es längst kein Geheimnis mehr, dass Nicola Wulf das Zeug für den großen Wurf haben würde. Bei Wettkämpfen abseits der Fernsehkameras hatte der Teenager mit außergewöhnlichen Leistungen beeindruckende Duftmarken gesetzt. Trotzdem war es ein Paukenschlag, als die Steinheimerin im vergangenen Jahr tatsächlich bei ihrer Premiere in der RTL-Show „Ninja Warrior Germany“ bei den Frauen die Nase vorne hatte. Bei der Neuauflage 2025 sind die Vorzeichen andere. Wulf geht als Titelverteidigerin an den Start, viele Scheinwerfer werden gleich bei ihrem ersten Auftritt auf sie gerichtet sein – was aber nichts an ihren ehrgeizigen Zielen geändert hat.