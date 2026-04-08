Spitzenrunde zu Änderungen: Schneller Kurswechsel? Wie die Formel 1 ums Regelwerk ringt

Fehlender Fahrspaß, erhöhtes Unfallrisiko: Die Kritik an der neuen Formel 1 ist laut. Jetzt beraten die Macher der Rennserie über Änderungen. Was dafür spricht - und was dagegen.
Berlin - Die Formel 1 macht in der hitzigen Debatte um schnelle Reparaturen am neuen Regelwerk Ernst. Technikchefs der Teams und Vertreter der Motorenbauer beraten mit den Spitzen des Weltverbands Fia und der Rennserie über mögliche Änderungen, um die anhaltende Kritik aus dem Fahrerlager zu dämpfen. "Es schmerzt die Seele", hatte Weltmeister Lando Norris zuletzt über die verlorene Vollgas-Lust und den stetigen Zwang zum Batterie-Management mit der neuen Motoren-Generation geklagt.