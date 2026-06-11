Spitzenreiterin der Pflegemütter: „Seit 40 Jahren nicht mehr durchgeschlafen“– Dagmar Kuen und ihr 68. Pflegekind

Keine ist so lange Bereitschaftspflegemutter in Stuttgart wie Dagmar Kuen. Die dreifache Mutter und fünffache Oma ist mit „ganz viel Herz“ dabei und hat viel erlebt.

Patsch, Patsch, Patsch. Die kleine Sarah schaut neugierig um die Ecke. Patsch, patsch, patsch. Sie krabbelt in den Flur, legt an Tempo zu, krabbelt zu Dagmar Kuen. Zwei Ärmchen strecken sich in die Luft. Dagmar Kuen nimmt das Mädchen mit geübtem Griff hoch. Sie hat schon viele Kinder gewiegt und gekost. Sarah ist das 68. Kind, das Dagmar Kuen vorübergehend bei sich aufgenommen hat.

Die Stuttgarter Bereitschaftspflegemutter bittet ins Wohnzimmer, setzt Sarah auf den Boden. Die Kleine entdeckt einen Brummkreisel in der Spielkiste und ist zufrieden. Seit rund vier Wochen lebt die Einjährige bei Dagmar Kuen, doch es wirkt so, als wäre sie schon länger da. Als wäre dies wirklich ihr Zuhause. Sarah, deren Name aus Schutzgründen geändert ist, und ihre Schwester wurden von einem Jugendamt aus der Region Stuttgart in Obhut genommen. In der Familie war es zu Gewalt gekommen. In der näheren Umgebung fand sich keine Bereitschaftspflegefamilie, deshalb wurde das Stuttgarter Jugendamt um Hilfe gebeten. Und bei Dagmar Kuen klingelte morgens das Telefon.

Sie ist die Oma unter den Bereitschaftspflegemüttern

Die 63-Jährige ist die Spitzenreiterin unter den Stuttgarter Bereitschaftspflegeeltern. Keine ist so lange dabei wie sie, keine hat sich um mehr Kinder gekümmert. Sie ist „die Oma“ unter den Bereitschaftspflegemüttern. Ein Kind hat sie mal Moma genannt, das fand sie passend. Sie sei selbst Einzelkind und habe immer viele Kinder gewollt. Dass es gleich so viele werden würden, war aber natürlich nicht geplant – zusätzlich zu den drei eigenen Kindern und den fünf Enkelkindern. „Ich habe seit 40 Jahren nicht mehr durchgeschlafen“, sagt Dagmar Kuen. Es macht ihr nichts aus. Kinder umsorgen, das kann sie, und das liebt sie. Und mit den Eltern umgehen, die oft noch um ihre Kinder kämpfen, das kann sie auch.

„Es ist eine schöne Aufgabe“, meint sie. Aber man müsse „reinwachsen“. Wie sie dazu kam? Sie sei da quasi „reingerutscht“. 1994, als ihre ältere Tochter in die Schule kam, fing sie an, als Tagesmutter zu arbeiten. Später bot sie auch Kurzzeitpflege an. Wenn eine Mutter krank war oder anderweitig ausfiel, konnten deren Kinder bei ihr übernachten. Als vor 25 Jahren der Fachdienst Bereitschaftspflege im Stuttgarter Jugendamt gegründet wurde, fragte man Dagmar Kuen, ob sie sich auch das vorstellen könne: Kinder so lange bei sich aufnehmen, bis geklärt ist, ob sie zu ihren Eltern zurückkönnen oder eine Dauerunterbringung für sie gefunden ist. Dagmar Kuen konnte sich das vorstellen. Und ihr Ehemann Günter und ihre drei Teenagerkinder auch.

Die Einjährige war noch nicht beim Kinderarzt

Ein Glücksfall, wie man bis heute im Jugendamt findet. Dagmar Kuen sei eine Frau, die „aus sehr viel Herz“ bestehe, würdigt sie der langjährigste Mitarbeiter im Fachdienst, Ralf Wahlenmaier. Sie komme mit allen Eltern bei den regelmäßigen Besuchskontakten klar. „Irgendwie schafft sie das immer, sie wird nicht als Bedrohung angesehen“, sagt Wahlenmaier.

Sarah lässt den Brummkreisel liegen. Sie streckt Dagmar Kuen erneut die Arme entgegen. Die nimmt sie hoch auf den Schoß. Sarah will kuscheln. Also wird gekuschelt. Die Kleine drückt ihr Gesicht ganz fest an die Brust ihrer Ersatzmama. Dagmar Kuen streicht ihr sanft über den Rücken. „Sie ist ein Sonnenschein“, sagt die Bereitschaftspflegemutter über das Mädchen. Sie fährt bald mit ihr zum Kinderarzt. Es wird das erste Mal für die Einjährige sein, die fast alle U-Untersuchungen zur Entwicklung und alle Impfungen verpasst hat. Aber vernachlässigt scheinen ihre Eltern sie nicht zu haben. Sie ist lebhaft, aber nicht traumatisiert. Dagmar Kuen findet sie pflegeleicht.

Magst Du eine Möhre? Dagmar Kuen mit ihrem 68. Pflegekind in der Küche. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Sie kennt es so, aber eben auch ganz anders. Gleich Kind Nummer Eins war eine Herausforderung – ein alkoholgeschädigter Junge, zwei Jahre alt, sehr unruhig. Die Eltern waren beide Alkoholiker, sie sind früh gestorben. Er kam zweimal zu ihr: einmal für 136 Tage, einmal für 220, dann fand sich eine „tolle Pflegefamilie“. Doch die Alkoholschädigung prägt das ganze Leben. Der heute 27-Jährige sei leider abgerutscht, wie so viele mit dem fetalen Alkoholsyndrom.

Ein Kind kam mit Bissspuren auf der Haut zu ihr. Eine Siebenjährige beschimpfte sie über Wochen, wohl aus Solidarität zu ihrer leiblichen Mutter. Sie blieb 55 Tage – und wollte am Ende unbedingt bleiben. Auch Kind Nummer 7 hat sie gefordert, weil es versuchte, sich selbst zu verletzen. Das Mädchen hatte eine bipolare Mutter, die sich wegen ihrer psychischen Störung nicht kümmern konnte. Das Kind habe so laut geschrien, bis endlich Nachbarn reagierten. Laut Schreien war etwas, das es verinnerlicht hatte.

Besonders stark verwahrlost war ein Dreijähriger, der sich bei ihr erstmal im Wohnzimmer erleichterte. Er war „ein Ausnahmefall“, wie sie betont. Gemeinsam mit seinen Geschwistern war er aus schlimmen Zuständen gerettet worden. Die Betten der Kinder seien mit Fäkalien verschmutzt gewesen. Der Junge sei sehr aggressiv gewesen. Sie habe mit ihm „wie ein General“ sprechen müssen, damit er reagiert. „Man lernt das. Gott sei Dank habe ich es auch wieder verlernt“, sagt Dagmar Kuen. Die Eltern des Jungen hat sie genau vor Augen: Die seien stets perfekt gestylt zu den Besuchsterminen erschienen.

Kleidung, Windeln und Milchpulver hat sie immer da

Dagmar Kuen reicht Sarah eine kleine Reiswaffel. Daran lutscht und knabbert das Mädchen und ist wieder zufrieden. Sie hat schon erste Zähnchen im Mund. Die Kleidung, die sie trägt, hat ihre Mutter mitgegeben. Das machten nicht alle Eltern, sagt Dagmar Kuen. Sie hat Kleidung in allen möglichen Größen im Schrank. Auch Windeln und Milchpulver hat sie immer da. Hosen und Pullis für große Kinder braucht sie heute dagegen nicht mehr.

In den ersten Jahren kamen oft ältere Kinder zu ihr, teils auch zwei oder drei auf einmal. Ein Brüderpaar ging schon auf die Realschule, als es zum zweiten Mal zu ihr vermittelt wurde. Inzwischen erhält Dagmar Kuen fast nur noch Anfragen für Babys und Kleinkinder. Bei den anderen Bereitschaftspflegemüttern ist es nicht anders.

Von den 40 Stuttgarter Kindern, die allein 2025 in Stuttgart in der Bereitschaftspflege betreut wurden, war laut Jugendamt kaum eines älter als ein Jahr. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist es, dass sie so wenig Beziehungswechsel wie möglich haben. In der Bereitschaftspflege würden sie ganz anders „emotional aufgefangen“ als in der stationären Notaufnahme, wo die Mitarbeitenden in Schichten arbeiteten, erklärt die zuständige Bereichsleiterin im Jugendamt, Deborah Zeh.

Oft nimmt Dagmar Kuen Babys auch direkt im Olgahospital in Empfang, einige nach einem Entzug. Für immer einzigartig dürfte jedoch ein Erlebnis von vor fünf Jahren auf der Entbindungsstation bleiben. Sie war dort, um Kind Nummer 57 abzuholen. Als die Pflegekraft den Namen der Teenagermutter mitteilte, entfuhr ihr ein verblüffter Aufschrei. Sie kannte ihn! Die junge Mutter war auch schon bei ihr gewesen. Sie war Kind Nummer 18. Zwei Jahre hatte sie bei ihr gelebt. Als die höchstens 35 Jahre alte Oma des Jungen die Bereitschaftspflegemutter erblickte, habe sie gestrahlt. „Sie hat sich total gefreut, dass das Kind zu mir kommt.“ Der Junge blieb ein Jahr bei Dagmar Kuen. Dann kam er zu seiner Uroma. „Sie ist jünger als ich“, erzählt Dagmar Kuen.

Im Schnitt bleiben Kinder laut Jugendamt inzwischen 322 Tage in der Bereitschaftspflege. Dabei sollten sie nur bis zu sechs Monate dort sein. Doch immer mehr Eltern beschritten den Rechtsweg bis zum Oberlandesgericht, was das Ganze in die Länge ziehe. Gutachten könnten den Prozess ebenfalls verzögern. Auch fehle es an Anschlusshilfen, erklärt Ralf Wahlenmaier die lange Verweildauer. 2025 seien etwa ein Drittel der Kinder im Anschluss zu Mutter oder Vater zurückgekehrt, die übrigen kamen fast alle in eine Vollzeitpflegefamilie.

„Mein Herz hat ja gesagt, aber mein Kopf hat nein gesagt.“ Dagmar Kuen, Bereitschaftspflegemutter, hätte einen Jungen fast ganz bei sich aufgenommen.

Dagmar Kuens Spitzenreiter ist Kind Nummer 46. 1354 Tage beziehungsweise fast vier Jahre lebte Paul, wie er hier heißen soll, bei ihr. Es fand sich lange keine Ersatzfamilie. Fast hätte sie ihn sogar ganz bei sich behalten. Auch für ihre erwachsenen Töchter gehörte der Junge schon zur Familie. Sie boten ihr an, Paul zu übernehmen, wenn etwas wäre. Was ja immer sein kann. Das weiß sie nur zu gut. Ihr Mann Günter starb 2008 an Krebs und sie wurde Witwe, gerade mal 46 Jahre alt. Sie ist froh, dass sie damals nach einer Pause weitergemacht hat mit der Bereitschaftspflege. Die Aufgabe hilft, sich nicht in der Trauer zu verlieren.

Paul ist jedenfalls dann doch nicht bei ihr geblieben. „Mein Herz hat ja gesagt, aber mein Kopf hat nein gesagt“, sagt Dagmar Kuen. Zum Glück habe sich noch eine liebevolle Familie gefunden, „besser hätte es nicht laufen können“. Und Teil ihres Lebens ist er auch so geblieben. Alle zwei Wochen kommt er vorbei. Dann spielt er mit dem Nachbarsjungen, sie beide „machen etwas Schönes“, und er übernachtet bei ihr.

Paul war auch bei dem unvergesslichen Weihnachten bei ihr. Sie hatte nach einem Magen-Darm-Virus gerade das Schlimmste hinter sich, da klingelte das Telefon. Es war der Krisen- und Notfalldienst. Ihre Nummer war dort als Kontakt hinterlegt Es gehe um Zwillinge. Schreibabys. Die Eltern seien am Ende, ob sie sie übernehmen könne? Ob man sie verschaukeln wolle?, hätte sie fast geantwortet. Klar hat sie die Zwillinge bei sich aufgenommen. Sie bat noch die Nachbarin, ihr zu helfen, doch letztlich waren die Kinder gar nicht so unruhig wie befürchtet. Kein Vergleich jedenfalls zu Kind 67, das ein echtes „Schreierle“ war. Nach einer Woche standen die Zwillingseltern vor der Tür, inzwischen ausgeruht. Sehnsüchtig nahmen sie ihre Kinder in Empfang. Dagmar Kuen findet es gut, dass die beiden sich damals Hilfe geholt haben – bevor etwas passiert.

Das Mädchen braucht Körperkontakt zum Einschlafen

Inzwischen macht sie immer rund drei Monate Pause nach einem Kind. Besucht ihren Sohn, der mit seiner Familie in Hamburg lebt. Geht ins Musical und ins Theater, holt alles nach, was sie mit Kind nicht machen kann. Sie weiß nicht, wann es das nächste Mal soweit ist. Sie weiß nicht, wie lange Sarah noch bei ihr ist. Vielleicht bleibt sie ein Jahr, vielleicht werden es auch zwei Jahre.

Wo es für die Kleine dann wohl hingeht? Alle zwei Wochen sieht das Mädchen aktuell ihre Eltern, hat begleiteten Umgang. Das ist vergleichsweise selten. Ein bis zweimal die Woche sind Treffen sonst üblich. Es deutet nicht darauf hin, dass Sarah zurück kann.

Sarah fängt schließlich doch an zu quengeln. „Bist Du müde?“ Dagmar Kuen steht auf, wiegt das Mädchen, streicht ihm langsam mit dem Daumen über den Windelpopo. Sie muss einen magischen Daumen haben. Sarah schläft ein. Einfach so. Sie brauche nur Körperkontakt zum Einschlafen, erzählt Dagmar Kuen. Sie setzt sich aufs Sofa. Sarah liegt auf ihrem Bauch. Das Mädchen seufzt, wie nur ein Baby seufzen kann. Schläft weiter. „Goldig“, findet Dagmar Kuen und lächelt.

Das verdient man in der Bereitschaftspflege:

Tagessatz Die Bereitschaftspflegefamilie erhält Pflegegeld für das aufgenommene Kind. Dieses setzt sich zusammen aus den Kosten für Sachaufwände und Kosten für die Pflege und die Erziehung des Kindes. Es wird nach Belegungstagen ausgezahlt. Der Tagessatz liegt bei 97 Euro, das sind rund 2900 Euro im Monat. Sozialversicherungsbeiträge werden nicht gezahlt. Es ist auch möglich, zwei Kinder aufzunehmen.

Bedingungen für die Aufnahme Das jüngste eigene Kind muss mindestens drei Jahre alt sein. Wer Interesse hat, führt zunächst längere Gespräche zur eigenen Biografie mit jemandem vom Fachdienst. Ein polizeiliches Führungszeugnis und ein ärztliches Attest müssen vorgelegt werden. Wenn man ein Kind aufgenommen hat, muss man für ein bis zwei Besuchstermine in der Woche zum Fachdienst in die Hauptstätter Straße kommen. Ein eigenes Zimmer für das Kind ist nicht zwingend. Mehr Informationen gibt es per E-Mail an pflegekinderdienst@stuttgart.de.