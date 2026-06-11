Spitzenreiterin der Pflegemütter: „Seit 40 Jahren nicht mehr durchgeschlafen“– Dagmar Kuen und ihr 68. Pflegekind

Keine ist so lange Bereitschaftspflegemutter in Stuttgart wie Dagmar Kuen. Die dreifache Mutter und fünffache Oma ist mit „ganz viel Herz“ dabei und hat viel erlebt.
Patsch, Patsch, Patsch. Die kleine Sarah schaut neugierig um die Ecke. Patsch, patsch, patsch. Sie krabbelt in den Flur, legt an Tempo zu, krabbelt zu Dagmar Kuen. Zwei Ärmchen strecken sich in die Luft. Dagmar Kuen nimmt das Mädchen mit geübtem Griff hoch. Sie hat schon viele Kinder gewiegt und gekost. Sarah ist das 68. Kind, das Dagmar Kuen vorübergehend bei sich aufgenommen hat.