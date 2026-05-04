Spitzenreiter im Südwesten: So viele Einkommensmillionäre leben in Stuttgart

Tausende Menschen in Baden-Württemberg verdienen jedes Jahr eine Million Euro – und sogar noch mehr. Die Zahl wächst – und in Stuttgart leben besonders viele Großverdiener.

Die Anzahl der Spitzenverdiener mit einem Einkommen von einer Million Euro und mehr ist im Südwesten weiter gestiegen. 2022 gab es in Baden-Württemberg 5.676 Einkommensmillionärinnen und -millionäre, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart mitteilte. Das waren 234 mehr als ein Jahr zuvor. Aktuellere Zahlen lagen nicht vor. Wegen der langen Fristen zur Einreichung einer Steuererklärung warten die Statistiker eine längere Zeit ab, bevor sie Zahlen zu diesem Thema auswerten.

Der Großteil der Millioneneinkommen stammt aus unternehmerischer Tätigkeit: Für fast zwei Drittel der Betroffenen sind Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb die wichtigste Einnahmequelle. Seltener kommen die höchsten Einkünfte aus klassischen Angestelltenverhältnissen oder freiberuflicher Arbeit. Einnahmen aus Kapitalanlagen wie Aktien werden seit der Einführung der Abgeltungsteuer in der Statistik nur noch teilweise erfasst.

Zahlreiche Millionäre kommen aus der Region Stuttgart

In absoluten Zahlen lag Stuttgart mit 576 Einkommensmillionären vorn. Es folgten den Angaben nach der Landkreis Ludwigsburg (280) und der Landkreis Esslingen (251). Am unteren Ende rangierten der Kreis Heidenheim und der Neckar-Odenwald-Kreis mit jeweils 49.

Bei der sogenannten Millionärsdichte ergibt sich ein anderes Bild. Auf 10.000 Steuerpflichtige kamen im Südwesten demzufolge rechnerisch 9,6 Einkommensmillionäre.

Spitzenreiter bei der Millionärsdichte bleibt der Stadtkreis Baden-Baden mit einem Wert von 25. Dahinter folgten 2022 Heidelberg (18,4) und Stuttgart (17,2). Am niedrigsten fällt die Millionärsdichte im Landkreis Lörrach mit 5,6 aus.

Wer zahlt wie viel Steuer?

Insgesamt setzte die Finanzverwaltung im Jahr 2022 rund 57,2 Milliarden Euro an Lohn- und Einkommensteuer fest (plus 9,5 Prozent). Auf die Gruppe der außerordentlich gut verdienenden Menschen entfiel fast ein Zehntel.

Den größten Anteil am Steueraufkommen trugen aber weiterhin Steuerpflichtige mit einem Jahreseinkommen zwischen 50.000 und 125.000 Euro: Sie kamen auf einen Anteil von 39,4 Prozent - absolut rund 22,5 Milliarden Euro.