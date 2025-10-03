Für einen Abend öffnet sich das sonst nur Mitgliedern vorbehaltene Restaurant in der Dekra-Zentrale. Der ehemalige Zweisternekoch Philipp Kovacs hat Florian Stolte eingeladen.
Normalerweise steht das Club-Restaurant in der Zentrale der Prüfgesellschaft Dekra in Vaihingen nur Mitgliedern zur Verfügung. Im Schnitt seien dort mittags vier, fünf Tische belegt – auch mit internationalen Geschäftspartnern, denn „die Liebe zum guten Essen verbindet“, sagt Philipp Kovacs. Als einer der besten Köche der Region ist er mit seinem Souschef Florian Pentzlin seit Sommer vergangenen Jahres dort für die Küche zuständig. Bis zur Schließung des Restaurants Goldberg in Fellbach waren die beiden mit zwei Michelin-Sternen dekoriert.