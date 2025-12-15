Spitzenkoch Sepp Schellhorn: Die österreichische Küche ist am Aussterben

Aus unserem Archiv - Sepp Schellhorn ist Österreichs bekanntester Gastro-Tausendsassa: Spitzenkoch, Unternehmer, Politiker und Social-Media-Star. Ein Gespräch über Wirtshauskultur, den Guide Michelin und die Preiskalkulation von Schnitzeln.
Sepp Schellhorn bewegt sich mühelos zwischen mehreren Welten – zwischen Gastronomie (fünf Betriebe), Instagram und Politik. Ein Gespräch über die soziale Funktion der Dorfgasthäuser, das Verschwinden traditioneller Gerichte und warum selbst ein einfaches Spiegelei uns viel über die Grundlagen des Kochens lehren kann. Das Interview erschien erstmals am 1. März 2025.