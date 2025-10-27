Längster Drei-Sterne-Koch Deutschlands: Christian Bau, aus Offenburg, spricht über seine instabile Kindheit, den Druck des Erfolgs und wie er sich immer wieder neu erfindet.
Als der Michelin-Chef anruft und ihm mitteilt, dass sein Restaurant mit drei Sternen ausgezeichnet wird, sitzt Christian Bau auf seinem Bett und weint. Er ist 34, der damals jüngste Drei-Sterne-Koch Deutschlands. Euphorie, Glück – und dann die Frage: Was soll da noch kommen? Gerade im Moment seines größten Triumphs wird ihm klar, dass er so nicht weitermachen kann. Das ist jetzt im November genau 20 Jahre her. Seit zwei Jahrzehnten hält Christian Bau die drei Sterne im Restaurant Victor’s Fine Dining – so lange wie kein anderer Koch in Deutschland.