Cem Özdemir ist der Hoffnungsträger der Grünen für die Landtagswahl im Jahr 2026.

Der Grünen-Politiker kommt um die Spitzenkandidatur im Land nicht herum – nur ist es jetzt noch zu früh für eine öffentliche Erklärung. Die Frage ist, ob Özdemir dem medialen Druck standhält.











Wird Cem Özdemir bei der Landtagswahl in zwei Jahren als Spitzenkandidat der Grünen antreten? Soweit sich überhaupt irgendwas vernünftig über die Zukunft sagen lässt, lautet die Antwort: Na klar! Niemand anderes als Özdemir könnte für die Grünen in einem politisch schwierigen Umfeld die Villa Reitzenstein noch retten. Mag er auch vom Zuschnitt her ein Bundespolitiker sein mit einem besonderen Faible für die Außenpolitik – als Liebhaber der landespolitischen Kärrnerarbeit hat er sich bisher nicht gezeigt. Aber Özdemir ist ganz ohne Zweifel ein Politiker, der Erfahrung, Überzeugung und Integrität auf die Waagschale bringt. Zudem ist er im Land bekannt und präsent. Letzteres übrigens seit einiger Zeit mit viel sagender Häufigkeit.