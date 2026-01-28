Spitzenkandidaten im Gespräch: „Ich bin ins Grübeln gekommen“– das sagen unsere Leser und Leserinnen

Am Mittwochabend stellten sich sechs Spitzenkandidaten bei der Podiumsdiskussion unserer Zeitung den wichtigsten Fragen vor der Landtagswahl. Konnten sie das Publikum überzeugen?
Nach 15 Jahren geht in Baden-Württemberg eine politische Ära zu Ende: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nicht mehr an. Sein Abschied eröffnet den Wettstreit um die Nachfolge – mit prominenten Bewerbern. Manuel Hagel (CDU) und Cem Özdemir (Grüne) machen bereits Schlagzeilen, doch auch weitere Kandidatinnen und Kandidaten bringen sich in Stellung. Bei der Podiumsdiskussion der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten kamen die Spitzenkandidaten von CDU, Grünen, AfD, FDP, SPD und eine Spitzenkandidatin der Linken zusammen. Wer setzte die Akzente, wer überraschte, und wer konnte die Gäste im Raum überzeugen? Die Stimmen des Abends: